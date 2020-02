Mercato Milan | Thiago Silva, il PSG ha già scelto il sostituto

THIAGO SILVA RINNOVO PSG – Il difensore brasiliano non rinnoverà col PSG. Nel frattempo la società francese ha già trovato il sostituto

Thiago Silva non rinnoverà con il Paris Saint–Germain. In Brasile e in Francia danno per scontato che il matrimonio fra le parti non proseguirà. Il difensore è in scadenza a giugno e non ha ancora un accordo per il prolungamento.

Anzi, come scrive Lance, l’ex Milan vorrebbe rimanere ma non ha ricevuto una proposta. Segnale evidente che c’è forte volontà da parte dei pargini di chiudere il rapporto. Anche perché nel frattempo avrebbero già scelto anche il nome del sostituto: si tratta di Kalidou Koulibaly del Napoli.

Destinato quindi a lasciare Parigi, Thiago Silva sta già riflettendo sul futuro. Quest’anno compirà 36 anni ma, come Zlatan Ibrahimovic, sta dimostrando di essere ancora all’altezza della situazione. Evidentemente il PSG non vuole più puntarci e preferisce risparmiare l’ingaggio per prendere un altro giocatore. Koulibaly, uno dei migliori in Europa al momento, è una buona opzione.

Thiago Silva e il ritorno al Milan

Thiago potrebbe scegliere di tornare in Brasile oppure di prendere in considerazione il clamoroso ritorno al Milan. Qualche giorno fa ne ha parlato il suo agente. Che, a sorpresa, ha aperto le porte ai rossoneri. “Ama il Milan e in caso di offerta ci penserà“, le parole del procuratore. L’interesse c’è, la presenza dell’amico Ibrahimovic (con cui ha giocato sia al Milan che il PSG) potrebbe facilitare la scelta.

Tutto dipende da quale sarà il progetto del Diavolo. Se in estate ci sarà voglia di cambiare davvero le cose, la società potrebbe prendere in considerazione l’acquisto di Thiago. Ma al momento è troppo presto per discuterne. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Intanto una cosa appare certa: il brasiliano non resterà al PSG.