Franco Ordine: “Ibrahimovic un gigante circondato da lillipuziani”

Il pensiero di Franco Ordine su Ibrahimovic e sul Milan. Una metafora che piacerà a gran parte dei tifosi rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic fa ancora la differenza. Il Milan si è aggrappato a lui per dare un senso a questa stagione. E le risposte sono arrivate.

La prestazione nel derby è stata spettacolare. Prima l’assist per Ante Rebic di testa (sovrastato Diego Godin, che basso non è) e poi la rete di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo la catastrofe perché in difesa e a centrocampo manca uno come lui. Con la sua forza, la sua leadership e personalità.

Franco Ordine, giornalista che segue il Milan da anni, sulle colonne de Il Giornale ha utilizzato una bella metafora per descrivere Ibrahimovic in questa squadra: “Un gigante circondato da lillipuziani”. Un’immagine forte ma che sintetizza perfettamente la situazione attuale del Milan. Che ha perso il quarto derby di fila ma questo è quello che fa più male per come è arrivato.

Ordine ha messo in discussione anche la credibilità del nuovo corso “ridotta ulteriormente e il futuro avvolto in una nebulosa”. Una vittoria domenica avrebbe rilanciato le ambizioni europee del Milan. Adesso la situazione si complica e la Champions League salterà anche questa stagione. In estate Elliott, Maldini, Boban e Gazidis dovranno decidere se crescere oppure no.

