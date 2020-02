Dalla Spagna: Milan su Pape Gueye. Concorrenza di Arsenal e Siviglia

Il Milan ha messo gli occhi su Pape Gueye, giovane centrocampista franco-senegalese del Le Havre che piace anche in Ligue 1, Premier League e Liga.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha fatto comprendere quanto siano importanti esperienza e personalità. Il Milan per il prossimo mercato estivo cercherà di prendere qualche giocatore esperto, ma non perde di vista i giovani.

Secondo quanto rivelato da Estadio Deportivo, il club rossonero ha messo gli occhi su Pape Gueye. Si tratta di un centrocampista classe 1999 che milita in Ligue 2 con la maglia del Le Havre. Sulle sue tracce ci sono anche Arsenal, Siviglia, Udinese e squadre della Ligue 1.

In Francia viene considerato un “ibrido” tra N’Golo Kante e Paul Pogba visto che è un giocatore molto completo. Abbina una notevole forza fisica (è alto 187 centimetri) a buone qualità tecniche e visione di gioco. Inoltre è molto intelligente tatticamente ed essendo giovane possiede margini di miglioramento ancora importanti.

Gueye ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e molto probabilmente lascerà il Le Havre nella prossima sessione estiva del calciomercato. Il calciatore francese (in possesso anche del passaporto senegalese) nei prossimi mesi dovrà scegliere la propria destinazione. Vedremo se il Milan muoverà passi concreti facendo un’offerta per acquistarlo.

