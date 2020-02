Zaracho, la proposta del Milan e la richiesta del Racing

Il Milan è molto interessato al talento argentino Matias Zaracho per il prossimo calciomercato estivo. C’è una prima offerta, ma il Racing Avellaneda fissa il prezzo.

Da tempo Matias Zaracho viene accostato al Milan e anche in questi giorni proseguono i rumors. Il talento argentino è indicato come un obiettivo del club rossonero per il prossimo mercato estivo.

Milita nel Racing Avellaneda e sa ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di esterno offensivo. Ha 21 anni ed è considerato tra i giocatori di maggiore prospettiva in Argentina. 15 presenze, 3 gol e un assist nella stagione in corso. È molto dotato tecnicamente e sogna di approdare in Europa nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Oggi il quotidiano Tuttosport conferma che il Milan è molto interessato a Zaracho. I contatti sono stati avviati e ci sarebbe già una prima offerta da 15 milioni di euro da parte della dirigenza rossonera. La richiesta del Racing Avellaneda è di almeno 20 milioni. Nel contratto del giocatore c’è una clausola rescissoria da circa 24 milioni.

Il Milan crede molto nel valore del 21enne talento argentino. Nell’ambito di creare una squadra che abbia un mix tra giovani ed esperti potrebbe trovare il suo spazio. La dirigenza sa che, oltre a prendere prospetti di età bassa, deve puntare pure sull’esperienza. Uno come Zaracho ha bisogno di trovare a Milanello delle guide esperte che lo aiutino nel suo ambientamento, così da poter esprimere il massimo.

Leggi anche -> Sportmediaset – Milan-Juventus: Pioli conferma il 4-2-3-1, due cambi