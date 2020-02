Sportmediaset – Milan-Juventus: Pioli conferma il 4-2-3-1, due cambi

Stefano Pioli per Milan-Juventus di Coppa Italia è pronto a schierare il modulo utilizzato nel derby, ma nella formazione titolare farà almeno due cambiamenti.

Domani sera a San Siro il Milan giocherà contro la Juventus il match di andata delle semifinali della Coppa Italia 2019/2020. Una sfida molto difficile che arriva dopo la cocente sconfitta nel derby contro l’Inter.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Stefano Pioli dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1 schierato domenica sera. Hakan Calhanoglu agirà nuovamente da trequartista e avrà il compito di andare a disturbare il playmaker avversario, che stavolta sarà Miralem Pjanic. Sulle fasce agiranno nuovamente Samuel Castillejo e Ante Rebic (favorito su Rafael Leao).

Le uniche novità della formazione dovrebbero essere l’utilizzo di Davide Calabria nella posizione di terzino destro e il ritorno al centro della difesa di Mateo Musacchio. Andrea Conti è squalificato, dunque un cambiamento in quel ruolo è necessario. Invece al fianco di Alessio Romagnoli mister Pioli vuole probabilmente dare un turno di riposo a Simon Kjaer. La retroguardia sarà completata da Theo Hernandez.

In mediana scontato l’utilizzo di Franck Kessie e Ismael Bennacer. Con l’infortunio di Rade Krunic, le scelte nel reparto sono limitate. Lucas Biglia è rientrato, però la sua condizione fisica non è ancora ottimale. Per quanto riguarda l’attacco, sarà nuovamente Zlatan Ibrahimovic il riferimento.

COPPA ITALIA, MILAN-JUVENTUS: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

