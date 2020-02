Milan, per Biglia nuovo infortunio: le ultime news

Lucas Biglia ha subito un nuovo infortunio. Dopo aver superato un precedente problema fisico, il centrocampista del Milan adesso si è infortunato ancora.

Notizia negativa da Milanello, dove si registra un nuovo infortunio per Lucas Biglia. È Sky Sport a dare notizia di questo ulteriore problema fisico capitato al centrocampista argentino.

Dopo la lesione del bicipite femorale della coscia sinistra di inizio gennaio 2020, oggi ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento al legamento collaterale mediale. Nei prossimi giorni i tempi di recupero saranno più chiari, ma non dovrebbe trattarsi di una cosa di breve tempo.

Una brutta notizia per Stefano Pioli, già privato di Rade Krunic a centrocampo e che adesso deve nuovamente fare a meno di Biglia. Purtroppo il Milan potrà contare solamente su Franck Kessie e Ismael Bennacer in mediana. Il mister dovrà aggregare qualche centrocampista dalla Primavera.

Uno è sicuramente Marco Brescianini, che in più occasioni è stato convocato da Pioli. Possibile che dalla squadra di Federico Giunti venga pescato un ulteriore giocatore in quel ruolo. Emergenza in mezzo al campo per il Milan. Ora bisognerà stringere i denti. I titolari dovranno essere bravi ad evitare squalifiche e a gestirsi fisicamente.

