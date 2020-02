Milan, contatti con Sartori: la situazione 

Milan, spunta una nuova idea per la dirigenza rossonera: come infatti rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è Giovanni Sartori l’ultimissima idea milanista. Il manager dell’Atalanta sarebbe già stato contattato.

Il Milan tenta Giovanni Sartori, direttore sportivo dell’Atalanta. Del resto la Dea, per filosofia calcistica ed aziendale, è sempre stato il modello a cui Elliott Management Corporation si riferiva. E allora quale modo miglior nel simularla se non prendendo uno delle colonne portanti del progetto bergamasco.

Così come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società ha già contattato il 62enne di Lodi. Tuttavia – evidenzia il quotidiano – , per quanto mai dire mai, è difficile che il dirigente accetti. Al momento si trova infatti in un’oasi felice, gli screzi con Gian Piero Gasperini non mancano ma non sono nemmeno sufficienti a decretare un addio. Soprattutto, poi, in caso di nuova qualificazione in Champions League.

Inoltre la sua posizione è buona e la visione del lavoro serena. Mentre il Milan andare al Milan equivalerebbe salto nel vuoto in questo momento storico. Un grosso punto interrogativo. La sfida sarebbe ovviamente stimolante trattandosi di un club che equivale alla storia del calcio italiano, ma al momento gli scenari sono piuttosto complicati.

Ci sarebbe inoltre da capire, qualora invece accettasse, come avverrebbe il suo inserimento nell’organigramma. Allargandolo ulteriormente, malgrado le già numerose presenze all’attivo, o sostituendone una, per esempio Frederic Massara che in rossonero è proprio il Ds. Anche il solo tentativo mette in risalto il quesito. Una questione che resta tutta da comprendere.

