Probabili formazioni Milan-Juventus | Pioli conferma il nuovo modulo

Probabili formazioni Milan-Juventus Coppa Italia. Ecco i possibili schieramenti di domani sera delle due squadre.

La sconfitta per 4-2 nel derby è stata una mazzata. Il Milan però deve rialzarsi subito. Domani c’è la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus, a San Siro. Non sarà facile per Stefano Pioli tenere alto il morale della squadra. Proverà ad aiutarlo Zlatan Ibrahimovic che è il condottiere di questo giovane gruppo.

Intanto l’allenatore ragiona sulla formazione da schierare. Molto probabilmente riprorrà lo stesso modulo di domenica sera: il 4-4-1-1. Hakan Calhanoglu confermato fra le linee dietro l’unica punta. Che sarà ancora Ibrahimovic. Niente riposo per lo svedese. Potrebbe farsi un turno in panchina invece Ante Rebic in favore di Giacomo Bonaventura nel ruolo di esterno a sinistra. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla difesa.

Le ultime news sul Milan

Gianluigi Donnarumma difenderà i pali come sempre. In difesa potrebbe rivedersi Mateo Musacchio con Simon Kjaer in panchina. Andrea Conti giocherà perché non potrà scendere in campo in campionato contro il Torino per squalifica. A sinistra Theo Hernandez ovviamente, insostituibile. Così come lo sono i due centrocampisti: Franck Kessie e Isamel Bennacer, unici disponibili per quel ruolo. Lucas Biglia oggi si è infortunato ancora e Rade Krunic è fermo già da qualche giorno (rientrerà fra meno di un mese). A destra Samu Castillejo, Bonaventura in vantaggio su Rebic a sinistra. In attacco, come detto, Calhanoglu dietro Ibrahimovic, con Rafael Leao che partirà ancora dalla panchina.

Le ultime news sulla Juventus

Anche Sarri deve dare una risposta dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato. L’allenatore toscano si gioca molto e per questo proverà a mettere in campo la formazione migliore, senza turnover. Buffon in porta, poi la linea a quattro con Cuadrado, Rugani, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo Pjanic e Bentancur sicuri del posto, a sinistra ballottaggio fra Matuidi (favorito) e Adrien Rabiot. In attacco il tridente pesante con Paulo Dybala fra le line, Higuain e Ronaldo in avanti.

Milan-Juventus, probabili formazioni

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuaìn.