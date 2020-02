Futuro Bonaventura, ancora nessun segnale dal Milan

Non arrivano segnali positivi dal Milan: il futuro di Bonaventura è più lontano dai colori rossoneri. Il centrocampista pronto a valutare altre offerte

Il Milan avrà una rosa più snella la prossima estate. Dopo le partenze di Caldara, Borini, Rodriguez, Suso, Piatek e Reina (potrebbe tornare a giugno), i rossoneri si apprestano a dar via altri calciatori con un contratto pesante. Addio certo per Lucas Biglia, che andrà in scadenza a giugno, al quale non verrà rinnovato il contratto. L’ennesimo infortunio ha certificato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che l’acquisto dell’argentino, soprattutto per le sue condizioni fisiche precarie, è stato un grosso sbaglio. Il Milan risparmierà 3,5 milioni di euro netti a stagione, davvero tantissimi considerato l’apporto dato in questi anni.

Un altro calciatore che potrebbe lasciare il Milan a giugno è Jack Bonaventura. Contrariamente a Biglia, il centrocampista ha fatto breccia nei cuori dei tifosi rossoneri, che non vorrebbero vederlo partire.

Bonaventura si allontana dal Milan

Il calciatore dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto out praticamente per tutta l’intera stagione passata, è tornato a disposizione.

Tra alti e bassi Bonaventura è stato fin qui utile alla causa rossonera, anche se nell’ultimo periodo, con il cambio di modulo ha perso il posto da titolare.

Da qui alla fine della stagione, Jack è chiamato a convincere la società a rinnovargli il contratto: la volontà dell’italiano è da tempo chiara. Lui vorrebbe continuare in rossonero ma ad oggi – come sottolinea anche ‘TMW’ – non ci sono stati segnali di apertura.

Bonaventura aspetterà fino alla fine, poi si guarderà attorno alla ricerca di una nuova squadra.

La possibilità di rimanere in Italia è davvero concreta: l’ex Atalanta dalla prossima stagione potrebbe essere un rivale del Milan. Lazio, Roma e Fiorentina sono ad oggi le squadre che hanno manifestato interesse nei suoi confronti. I prossimi mesi saranno quelli decisivi per capire con quale maglia giocherà Jack.

