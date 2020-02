Laxalt: “Sono felice del ritorno, consapevoli della nostra forza”

Prima del calcio d’inizio del match di Coppa Italia ha parlato Diego Laxalt. Il terzino è tornato in rossonero dopo la breve parentesi al Torino

E’ tornato a vestire la maglia del Milan, dopo una breve parentesi al Torino, Diego Laxalt è intervenuto ai microfoni di ‘MilanTv’ per presentare la sfida contro la Juventus, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia: “Dobbiamo restare concentrati per 90 minuti ed essere consapevoli della nostra forza. Con fiducia, personalità e gruppo unito possiamo portare a casa un risultato positivo. E’ stato particolare quando ho avuto la chiamata del Milan, è stato bello. Essere qui è importante, sono contento”.

Impossibile non tornare al derby, che ha visto il Milan perdere per 4-2, dopo un primo tempo praticamente perfetto: “Le sconfitte fanno sempre male, ma fanno anche riflettere. Dobbiamo restare concentrati per 90 minuti, dobbiamo migliorare su questo aspetto già a partire da oggi”.

