Milan-Juventus, anche Theo Hernandez salta il ritorno

Anche Theo Hernandez oltre a Ibrahimovic saltano il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Era diffidato ed è stato ammonito.

Non solo Zlatan Ibrahimovic. Anche Theo Hernandez salterà Juventus–Milan, il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Come lo svedese, anche il terzino era diffidato e questa sera è stato ammonito. Tra l’altro in seguito ad un episodio abbastanza controverso.

Il francese è stato ammonito dopo un fallo duro su Paulo Dybala. L’argentino, però, solo pochi secondi prima, aveva fatto un clamoroso fallo su Ismael Bennacer non sanzionato dall’arbitro. Theo è intervenuto in maniera forte sul 10 della Juventus e poi è andato subito a protestare con il direttore di gara per quanto avvenuto. Questo ha convinto Valeri ad ammonirlo ed è un giallo pesantissimo.

Theo Hernandez infatti non potrà giocare il ritorno all’Allianz Stadium contro la Juventus. E la notizia è ancora più pessima poiché anche Ibrahimovic è stato ammonito e quindi squalificato. Il Milan si andrà a giocare la finale di Coppa senza i suoi due migliori giocatori. Una tegola molto pesante per Pioli e per il Milan. Se prima era dura, adesso è davvero molto difficile superare l’ostacolo Juve.

LEGGI ANCHE: LE PAGELLE DI MILAN-JUVENTUS