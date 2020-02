Milan-Juventus: ammonito Castillejo, salta il ritorno

Non ci sarà nemmeno Samu Castillejo nel match di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Giallo anche per lui, era diffidato.

Piove sul bagnato in casa Milan. Durante il match di andata di Coppa Italia, contro la Juventus, è stato ammonito anche Samu Castillejo. L’esterno ha esagerato nelle proteste, meritandosi così il giallo che non gli permetterà di scendere in campo nella sfida di ritorno. Anche lui era diffidato e non ci sarà al pari di Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez. Stefano Pioli sarà così chiamato a sostituire ben tre calciatori fondamentali.

Samu Castillejo è stato tra i protagonisti della sfida con l’assist vincente per il gol di Rebic che ha portato in vantaggio il Milan. Il match dell’ex Villarreal è poi terminato all’80’, al suo posto Saelemaekers. Proprio il belga, arrivato dall’Anderlecht durante l’ultima sessione di calciomercato, si candida ad essere titolare a Torino nel 4-4-1-1 di Pioli.

