Pioli, tabù Juventus: zero vittorie in carriera con i bianconeri

Stefano Pioli non ha mai battuto in gare ufficiali da allenatore la Juventus. Un tabù da infrangere magari già questa sera.

Stefano Pioli non ha nella Juventus una delle squadre ‘preferite’, soprattutto da allenatore. Un paradosso, visto che il tecnico emiliano ha anche indossato la maglia juventina nella sua carriera da calciatore.

Il dato ha del clamoroso: Pioli non ha mai battuto la Juve da allenatore. L’attuale mister del Milan conosce bene questo tabù che spera di infrangere il più presto possibile, magari già dalla sfida di questa sera in Coppa Italia.

Pioli ha allenato in Serie A diverse squadre di club. A cominciare dal suo Parma, passando per Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e infine il Milan.

In tutte queste esperienze la Juventus per lui è rimasta sempre la squadra da battere, senza mai essere in grado di regalare una sofferenza ai bianconeri.

Neanche sulla panchina di una big come l’Inter, Pioli è riuscito nell’impresa. Al Milan vanta un solo precedente contro la Juventus: la sconfitta nella gara d’andata di campionato per 1-0, causa rete nel finale di Paulo Dybala.

Addirittura l’ultima gara ufficiale nella quale Pioli non è uscito sconfitto contro i campioni d’Italia in carica risale all’ormai lontano 2012, quando il suo Bologna fermò la Juventus al Dall’Ara sull’1-1.

Una motivazione in più per il Milan per cercare di battere i rivali storici ed avvicinarsi alla finale di Coppa Italia.

