Milan-Juventus, Buffon con la maglia di Daniel Maldini – FOTO

Gianluigi Buffon è stato tra i protagonisti di Milan–Juventus, match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. A San Siro l’estremo difensore è risultato tra i migliori in campo con degli interventi importanti su Calabria, Rebic e Ibrahimovic, che hanno permesso alla sua squadra di portare a casa un prezioso 1-10.

Al termine della partita il classe 1978 – come testimoniano le immagini sui social – si è presentato in zona mista con la maglia di Daniel Maldini tra le mani. Buffon ha così voluto portare con se la numero 98 del fantasista figlio d Paolo, che ha assistito alla partita in panchina al fianco di Stefano Poli.



