Calabria: “Orgoglioso del mio Milan. Rigore? Infiniti dubbi”

Calabria alza la testa e su Instagram esulta per le 100 presenze con la maglia del Milan ma non si dà pace per il rigore.

Davide Calabria, suo malgrado, è stato il protagonista del finale di Milan-Juventus. Il rigore concesso ai bianconeri è stato assegnato, dopo l’intervento della VAR, per il tocco di braccio proprio del difensore.

Il calciatore, rilanciato da Stefano Pioli vista la squalifica, ha comunque disputato una delle sue migliori partite in stagione ma la sua centesima gara in rossonero è stata comunque macchiata dal fallo, che ha deciso la partita.

Calabria per l’occasione ha voluto scrivere sul proprio profilo Instagram per festeggiare l’importante traguardo: “Orgoglioso del mio Milan – scrive – Orgoglioso della mia centesima in rossonero. Triste per un episodio che ancora, dopo tante ore, lascia infiniti dubbi. Lotteremo fino all’ultimo per conquistare questa finale”.

