Milan Memories – 5 maggio 2013: Barreto grazia il Milan, Balotelli non perdona

La rubrica di MilanLive.it riguardo ai precedenti e agli amarcord rossoneri. In questo caso riguardo un Milan-Torino di qualche anno fa.

Lunedì sera il Milan cercherà di tornare alla vittoria e dimenticare le ultime due delusioni, contro l’Inter in campionato e la Juventus in Coppa Italia.

Il Torino sarà la prossima sfidante a San Siro. Una squadra in netta difficoltà, che viene anche da un esonero importante, quello di Walter Mazzarri. Sarà il giovane Moreno Longo a guidare i granata.

Oggi la redazione di MilanLive.it ricorda un precedente proprio tra queste due storiche contendenti. Una vittoria di misura del Milan arrivata nel finale della stagione 2012-2013.

Milan-Torino, il precedente: Balotelli decisivo nel finale

Il precedente in questione è datato 5 maggio 2013. Il Milan è in piena corsa per il terzo posto, la zona Champions League è ormai alla portata. Di fronte ai rossoneri c’è il Torino di Giampiero Ventura, rivelazione del torneo.

Ne scaturisce una gara tosta, difficoltosa e decisa soltanto all’ultimo minuto. Per un’ora è il Torino a giocare meglio ed essere più pericoloso. In particolare con il brasiliano Vitor Barreto, una vera spina nel fianco per la difesa di Massimiliano Allegri.

Barreto è pericoloso ma sbaglia l’impossibile. Christian Abbiati è miracoloso in un paio di occasioni, tenendo in piedi un Milan barcollante come in poche altre situazioni stagionali.

Ma nel finale il match cambia: all’85’ minuto Niang crossa da sinistra, Mexes si inserisce in area avversaria e colpisce di testa verso l’area piccola. Arriva di gran carriera il solito Mario Balotelli, arma in più del Milan da gennaio 2013.

Super Mario non sbaglia e trova il colpo da tre punti. 1-0 finale e vittoria importantissima per la corsa alla zona Champions.

Il tabellino del match:

MILAN: Abbiati; Abate, Zapata, Mexes, Constant; Flamini (80′ Robinho), Muntari, Nocerino; Boateng (76′ Niang), Balotelli, El Shaarawy (55′ Pazzini). All. Allegri.

TORINO: Gillet; Darmian, Di Cesare (83′ D’Ambrosio), Ogbonna, Rodriguez, Masiello; Basha, Brighi (75′ Santana), Vives; Cerci, Barreto (81′ Meggiorini). All. Ventura.

Arbitro: Damato di Barletta.

Marcatori: 85′ Balotelli.

