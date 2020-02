Raiola: “Rinnovo Donnarumma-Milan? Niente è impossibile”

Mino Raiola è tornato a parlare del rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma e del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Temi molto importanti in casa Milan.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic al Milan è incerto. Il primo ha un contratto in scadenza nel 2021 e il secondo a fine giugno. Da capire cosa potrà succedere.

La dirigenza rossonera dovrà trattare con un osso duro come Mino Raiola per ottenere il rinnovo di Gigio. A proposito della situazione del portiere, il noto agente si è così espresso a LaPresse.it: «Niente è impossibile. Non ne abbiamo parlato. Sto aspettando ancora le scuse dei tifosi milanisti…. Il mio lavoro è fare il bene dei giocatori. Donnarumma ha ancora un contratto di due anni, c’è tutto il tempo per valutare le cose».

Successivamente Raiola si è espresso pure sulla situazione di Ibrahimovic, altro suo celebre assistito: «C’è un mezzo progetto, deciderà alla fine dell’anno cosa vuole fare da grande. Cosa gli consiglio? Di andare avanti se si diverte, e fermarsi se non si diverte più. Per adesso mi sembra si stia divertendo, si vede dallo spirito, aiuta i compagni, ha dato un altro tipo di mentalità ai ragazzi».

Il 38enne svedese dovrà valutare a fine stagione se continuare o meno a giocare. Nonostante l’età avanzata, sta dando un buon contributo al Milan da quando è tornato. Starà a lui decidere a maggio-giugno. Nel contratto c’è già un’opzione per il prolungamento fino al 2021.

