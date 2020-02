Camavinga, niente Milan: il Real Madrid offre una cifra monstre

Il nome di Camavinga è da tempo sul taccuino del Milan, attento al mercato francese. Sul calciatore fa sul serio il Real Madrid: pronti 50-60 milioni di euro.

Eduardo Camavinga è uno dei volti nuovi del calcio francese. Il centrocampista, nonostante la giovane età – è solo un classe 2002 – è diventato un punto fermo del Rennes, saltando in questa stagione solo due partite in Ligue 1. Le prestazioni di Camavinga non sono passate inosservate e oltre la convocazione nell’Under 21 transalpino vanno registrati gli interessi dei più grandi club europei.

Il Milan – conoscitore del calcio francese, come dimostra l’acquisto di Leao – è stato tra i primi a notare il calciatore, che oggi però sembra davvero irraggiungibile.

Manchester City, Juventus e Real Madrid sono le altre accostate al talento di origini africane ma la squadra intenzionata a fare sul serio è quella spagnola. Zidane vuole il connazionale e i Blancos – come riporta ‘Marca’ – sono pronti a mettere sul tavolo del Rennes un’importante offerta da 50-60 milioni di euro, tantissimi soldi ben lontani però dalla richiesta dei rossoneri, che ne vorrebbero 100. Prezzi davvero folli per un classe 2002, che per il Milan, viste le cifre, resterà quasi certamente soltanto una delle tante idee di mercato.

LEGGI ANCHE: MILAN, MEUNIER PER SFONDARE ANCHE A DESTRA: E’ IN SCADENZA