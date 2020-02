Milan, Meunier per sfondare anche a destra: è in scadenza

Meunier va in scadenza a giugno, può essere un’idea per il calciomercato del Milan. Conti e Calabria non convincono, possono dire addio a giugno.

Thomas Meunier è tra i calciatori che infiammerà il prossimo calciomercato. Il terzino belga classe 1991, salvo sorprese, non rinnoverà il proprio contratto con il Psg e già da adesso ha la possibilità di di trovare un accordo con qualsiasi altra squadra. Il giocatore di Sainte-Ode andrà, infatti, in scadenza il prossimo 30 giugno e diverse big del calcio europeo si stanno muovendo per convincerlo. In quest’ultimo periodo il giocatore è stato accostato alla Juventus ma sulle sue tracce c’è anche il Milan.

I rossoneri vogliono mettere le ali, sognando l’accoppiata Theo-Meunier che non avrebbe eguali in Italia.

Un altro Theo

A sinistra, come detto, il Milan ha letteralmente fatto bingo l’estate scorsa, con l’acquisto del francese. Maldini ci ha messo la faccia, di più di ogni altro investimento, vincendo così la sua scommessa. Theo in poco tempo ha conquistato tutti a suon di gol e di prestazioni di altissimo livello, facendo lievitare il suo valore.

Se sull’out mancino il Milan ha trovato uno dei suoi punti di forza, lo stesso non si può dire per il lato destro, dove si sono alternati Davide Calabria e Andrea Conti.

L’ex calciatore della Primavera ha deluso le attese, rendendosi protagonista di una pesante involuzione. L’ex Atalanta, invece, ha vissuto una stagione sull’altalena, alternando grandi provi ad altre davvero disastrose. Proprio per questo il Milan si interroga in vista del futuro: i rossoneri potrebbero testare anche Saelemaekers. Il nuovo arrivato può giocare anche terzino; poi, in estate, si tireranno le somme con la possibilità di vedere partire sia Calabria che Conti.

I rossoneri potrebbero dunque decidere di pescare dal mercato, sognando il colpo Meunier che metterebbe le ali alla squadra.

