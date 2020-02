Simone Verdi a rischio per Milan-Torino: le ultime

L’ex rossonero Simone Verdi a rischio per la gara di San Siro. Il fantasista del Torino è alle prese con una brutta influenza.

Stagione finora da dimenticare per Simone Verdi. L’ex talento del Milan sta vivendo un’annata a dir poco complicata nelle fila del Torino.

Giunto in maglia granata come un vero e proprio colpaccio, costato più di 25 milioni di euro in estate, Verdi non è mai riuscito ad esprimersi ai livelli visti ai tempi del Bologna o dell’Empoli.

E dopo la prima rete stagionale contro la Sampdoria, Verdi si è dovuto fermare di nuovo. Colpa di un forte attacco influenzale che lo ha costretto a saltare l’allenamento di oggi in casa Torino, il penultimo prima della sfida con il Milan a San Siro di lunedì sera.

Le ultime news del sito ufficiale Torino FC parlano di un possibile forfait di Verdi, che come detto ha saltato completamente la sessione d’allenamento odierna allo stadio Filadelfia.

Una defezione importante per la squadra granata, che ha bisogno dei suoi uomini migliori per uscire da una crisi a dir poco spaventosa. Mister Moreno Longo, se dovesse davvero rinunciare a Verdi, avrà due opzioni a disposizione.

La prima è quella di sostituire l’ex di turno con un calciatore omologo. Magari uno tra i giovani Millico ed Edera, rimasti in granata a gennaio nonostante le molteplici richieste di prestito.

La seconda è quella di rinforzare la metà campo, inserendo uno tra Ansaldi o Meité dall’inizio e lasciare il solo Berenguer al fianco del bomber e capitano Belotti.

