Gazzetta – Milan, Ibrahimovic corre quanto Castillejo: tutti i numeri

Milan, 38 anni e non sentirli per Zlatan Ibrahimovic. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, oltre all’esperienza e qualità, lo svedese ha portato anche tanta corsa come certificano i dati.

Chi dice che Zlatan Ibrahimovic gioca da fermo? Certo non i numeri, come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Perché questi, piuttosto, evidenziano invece una realtà ben differente rispetto ai luoghi comuni diffusi sullo svedese.

Nel derby, per esempio, Ibrahimovic non si è limitato soltanto all’assist iniziale e al gol del momentaneo raddoppio. Ha invece percorso anche 8 chilometri e mezzo nell’intero match: per fare una proporzione – evidenzia il quotidiano – Frank Kessie che fa questo di mestiere ne ha percorsi appena due in più.

E non finisce qui: in assoluto, infatti, la media chilometri fin qui percorsa trova lo svedese sullo stesso gradino di Samuel Castillejo con 8.7 km percorsi. E anche in questo caso parliamo di uno stacanovista assoluto, un altro giocatore di cui si sottolinea dinamismo e generosità.

Ibra, dunque, dà un enorme apporto anche sul piano della quantità oltre che della qualità. Sarà meno appariscente degli altri – bravo ed esperto nel dosare le energie – ma certo non si ritrae. Contro la Juventus, inoltre, è stato il giocatore rossonero che ha tirato più volte verso Gianluigi Buffon.

Ma anche colui che ha partecipato a più duelli aerei, che ne ha vinti di più e che ha subito più falli. In totale ha già raggiunto 540 minuti in campo: in appena un mese e mezzo, ha superato anche Lucas Biglia fermo a 525. Una macchina.

Donnarumma, futuro in bilico: il Milan pensa a Sirigu