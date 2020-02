Milan-Torino, i calciatori diffidati dei rossoneri

Chi sono i due diffidati del Milan per la partita di domani sera contro il Torino

Il Milan scenderà in campo domani sera a San Siro contro il Torino. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: sarà una partita difficile, ma la squadra rossonera deve vincere ad ogni costo.

Il Diavolo è reduce dalla brutta sconfitta nel derby contro l’Inter e dal pareggio in Coppa Italia contro la Juventus. Quella di giovedì è stata una partita giocata molto bene dal Milan, ma nel finale è arrivata la beffa di un rigore inesistente. In più, Pioli sarà costretto a giocare il ritorno della semifinale senza Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo. Tutti e tre erano diffidati e sono stati ammoniti nel corso del match d’andata.

A proposito di diffidati. C’è pericolo anche domani sera contro il Torino perché Mateo Musacchio e soprattutto Alessio Romagnoli sono in diffida. In caso di ammonizione, i due difensori salterebbero la difficile trasferta di Firenze in programma sabato prossimo. Da capire se l’argentino giocherà o meno (solito ballottaggio con Kjaer), mentre il capitano ci sarà sicuramente. Finora ha giocato tutte le partite, senza mai essere sostituito, sia in campionato che in Coppa Italia.

