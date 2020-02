Classifica Serie A aggiornata dopo Milan-Torino – FOTO

Con i tre punti conquistati questa sera contro il Torino, il Milan raggiunge quota 35 punti in classifica. Supera nuovamente il Napoli e il Bologna, è al sesto posto insieme ad Hellas Verona e Parma. La Roma, al quinto posto, è lontana soltanto quattro punti. Più lontana l’Atalanta quarta a 45 punti.

Il Milan è nuovamente al sesto posto e torna a vincere dopo il ko nel derby contro l’Inter. I rossoneri possono lottare per qualificarsi in Europa League e guardare anche alla Roma al quinto posto. I giallorossi vivono un momento molto negativo e il Diavolo devono approfittarne. La squadra di Pioli però condivide il sesto posto insieme a due belle rivelazioni di questo campionato: Hellas Verona, che ha pareggiato a Udine ieri pomeriggio, e Parma, vittorioso contro il Sassuolo in trasferta.

