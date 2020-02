Ibrahimovic, si avvicinano gli obiettivi per il rinnovo 

Zlatan Ibrahimovic stacanovista e uomo Milan: come riferisce il CorSport oggi in edicola, col rendimento attuale, lo svedese è già vicino ad alcuni degli obiettivi utili per il prolungamento automatico.

Stacanovista Ibrahimovic. Malgrado le tre gare in nove giorni e i 38 anni all’attivo, Zlatan non si ferma. Così sarà in campo anche per Milan-Torino di stasera, match point potenziale per l’Europa League dati i tre punti che separano il Diavolo dal Verona attualmente sesto.

Lo svedese, dunque, continua ad essere il centro di gravità rossonero. Dal suo approdo a gennaio, ha saltato di fatto solo due partite: la gara con la Spal in Coppa Italia e il match di campionato contro il Verona. L’andamento parla così otto presenze totali fino, condite da tre gol di cui uno proprio contro il Toro in Coppa Italia decisivo per chiudere il discorso.

E ora attenzione a questo score da record. Perché di questo passo – evidenzia il CorSport oggi in edicola – Ibra va dritto verso raggiungimento di alcuni di quegli obiettivi previsti dal contratto per far scattare il rinnovo per la prossima stagione. Dovesse continuare così, non ci sarebbe nemmeno da discutere a fine stagione. Anche se probabilmente – dato come ha cambiato il Milan – non ci sarebbe proprio bisogno di farlo a prescindere da qualsiasi altro discorso.

