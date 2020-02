Milan-Torino, probabili formazioni: Ibrahimovic-Rebic guidano il gruppo

Probabili formazioni Milan-Torino: sarà ancora 4-2-3-1 per la squadra di Stefano Pioli. Confermati in attacco gli oramai inderogabili Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic.

Milan, altro match point per l’Europa League. Dopo quello sprecato col Verona, quando il Diavolo poteva conquistare il 6° posto in solitaria, ora c’è la possibilità di condividerlo col Verona (e Parma) data la frenata dei veneti ieri a Udine.

La formazione del Milan

Sarà ancora 4-2-3-1 per l’occasione. Squadra che convince non si cambia e Stefano Pioli non deroga. Così con Gianluigi Donnarumma tra i pali, la linea difensiva vedrà Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez.

In mediana confermato il duo composto da Frank Kessie e Ismael Bennacer, con quartetto offensivo composto da Samuel Castillejo, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic.

La possibile formazione del Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

La formazione del Torino

3-4-3 per Moreno Longo. Con Salvatore Sirigu in porta – nome accostato al Milan per il dopo Donnarumma – nel terzetto difensivo si vedranno Bremer, Nicolas Nkoulou e Lyanco.

A centrocampi agiranno Sasa Lukic e Tomas Rincon nel cuore del centrocampo, con Stefano De Silvestri e Ola Aina sugli esterni. Il tridente sarà invece composto da Simone Verdi, Andrea Belotti e Alejandro Berenguer.

La possibile formazione del Torino: Sirigu, Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer

