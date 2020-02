Infortunio Kjaer, le condizioni del difensore del Milan

Infortunio Kjaer, le ultime sulle condizioni del difensore rossonero. L’entità del problema fisico accusato al termine del primo tempo di Milan-Torino.

Verso la fine del primo tempo di Milan-Torino, Simon Kjaer si è accasciato per un problema fisico. Il giocatore ha sentito subito tirare e ha richiamato immediatamente l’attenzione della panchina. Lo staff medico ha subito chiesto a Stefano Pioli il cambio e al suo posto è entrato Matteo Gabbia.

C’è stato anche un caso Musacchio che si è rifiutato di entrare, stando a quanto riportato negli ultimi minuti. Intanto da Milan TV arrivano le prime notizie sull’infortunio di Kjaer. Come riportato dal canale ufficiale dei rossoneri, dopo una prima valutazione, il danese avrebbe accusato un problema al flessore sinistro. Si teme uno stiramento ma per saperlo bisognerà effettuare i soliti test. Domani ne sapremo sicuramente di più sulle condizioni del difensore ex Atalanta e Siviglia.

