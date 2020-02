Milan, Massara: “Europa League obiettivo minimo. Contenti di Pioli”

Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Milan-Torino. Il direttore sportivo rossonero ha affrontato due temi interessanti.

Innanzitutto si parla della qualificazione in Europa League: “Un obiettivo minimo che ci poniamo. L’habitat naturale del Milan è l’Europa. Sappiamo che per la Champions servirà tempo, però pensiamo di essere sulla strada giusta per tornare ai vecchi fasti. Intanto cerchiamo di raggiungere questo obiettivo“.

Successivamente ha ribadito la fiducia in Stefano Pioli, già espressa da Paolo Maldini giorni addietro: “Maldini è stato chiaro. Siamo contenti del lavoro di mister Pioli, sta ridando fisionomia chiara e gioco propositivo alla squadra. Dobbiamo proseguire così e potremo chiudere bene“.

