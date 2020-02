Dove vedere Milan-Torino in diretta tv e streaming free, tutte le informazioni necessarie in questo articolo.

La 24^ giornata di Serie A di chiude con Milan–Torino. Oggi, lunedì 17 febbraio, alle ore 20:45 in San Siro, scendono in campo le due squadre per chiudere questo lungo week-end di campionato. Si sono affrontate solo qualche settimana fa, ancora a Milano, in Coppa Italia. 4-2, dopo i tempi supplementari, il risultato in favore dei rossoneri.

Il Torino nel frattempo ha cambiato guida tecnica: via Mazzarri, dentro Moreno Longo. Il Milan è in un buon momento a livello di gioco: ha perso il derby ma ha pareggiato contro la Juventus giovedì in Coppa Italia. Un risultato ingiusto che ha dato nuovamente morale al gruppo guidato da Stefano Pioli. Quella di stasera è una partita da non perdere: eccovi tutte le informazioni su come e dove vederla in diretta tv e straming gratis.

Dove vedere Milan-Torino

Milan-Torino è un’esclusiva di Sky Sport e quindi sarà possibile vederla in tv solo sull’emittente satellitare. I canali sono i soliti: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Il collegamento con lo studio inizierà alle 20:00 per un ampio pre-partita con approfondimenti, interviste e molto altro. Per chi non potrà vederla a casa, c’è anche l’opzione streaming gratis: basterà scaricare l’applicazione Sky GO per accedere a tutto il pacchetto Sky e assistere senza problemi alla gara su smartphone, tablet o PC. Se invece non siete abbonati a Sky, l’alternativa è NOW TV, la web tv di Sky accessibile tramite abbonamento. E’ possibile iscriversi e pagare anche solo un giorno (oppure due settimane o un mese).

Le probabili formazioni

Solito ballottaggio Musacchio-Kjaer: il danese è in vantaggio. Calabria sostituisce Conti, squalificato. Ibrahimovic guida l’attacco, trequarti solita. Longo recupera Verdi, torna Bremer che ha segnato una doppietta al Milan in Coppa Italia.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

All. Pioli