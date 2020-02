Milan-Torino, Verdi in dubbio: Longo lancia Edera?

Le ultime di formazione per quanto riguarda il Torino. In attacco l’allenatore Moreno Longo potrebbe lanciare una sorpresa.

Non solo il Milan. Anche il Torino per la gara di questa sera è costretto ad alcuni dubbi rilevanti di formazione.

Il tecnico Moreno Longo deve cercare di risollevare l’umore e l’andamento di una squadra in crisi. Ma rischia di non poterlo fare con tutti i titolari a sua disposizione stasera a San Siro.

Simone Verdi, come riportato da Sky Sport, è ancora a rischio. Nonostante sia stato convocato per il match odierno contro la sua ex squadra, Verdi resta in forte dubbio. L’influenza non è del tutto scomparsa e avrebbe debilitato abbastanza il numero 24 granata.

Al suo posto Longo starebbe pensando di inserire un elemento a sorpresa. Ovvero Simone Edera, giovane esterno d’attacco classe ’97.

Per lui finora in stagione soltanto 4 presenze, visto che l’ex allenatore Walter Mazzarri non sembrava considerarlo una risorsa utile alla causa. Al contrario Longo, che lo ha allenato nelle giovanili del Torino, vuole puntare su di lui.

Si va verso una sorta di 3-4-2-1 dei granata per sfidare il Milan. In attacco Edera e Berenguer dovrebbero dunque sostenere il capitano Belotti. A meno di sorprese dell’ultima ora.

