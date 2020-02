Bomber Rebic: ha segnato metà dei gol rossoneri nel 2020

Milan, Ante Rebic si scopre bomber inarrestabile: come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il croato ha segnato il 50% dei gol rossoneri in questo nuovo 2020. E non finisce qui.

Milan, inarrestabile Ante Rebic. Il croato non si ferma più, fino a diventare il centro di gravità del mondo rossonero. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il croato ha infatti realizzato il 50% delle reti del Diavolo in campionato.

Cinque su dieci. A cui ne va aggiunta un’altra in Coppa Italia contro la Juventus. E non finisce qui: il 26enne di Spalato – sottolinea sempre il quotidiano – è entrato anche nel 50% delle azioni da gol dei rossoneri, dopo essere stato fuori dai radar della squadra nei primi 21 gol milanisti. Aveva segnato due reti nelle sue prime 26 partite in Serie A, poi appunto cinque in cinque partite.

Rebic ha così finito con l’oscurare totalmente Rafael Leão, scivolato adesso parecchio indietro nelle gerarchie. Designato inizialmente come delfino di Zlatan Ibrahimovic, tanto da spingere alla cessione di Krzysztof Piatek, il portoghese adesso è scivolato giù e anche ieri si è dovuto accontentare delle briciole. Merito della personalità di Rebic, della sua concretezza e della perspicacia di Stefano Pioli.

