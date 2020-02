Musacchio, infortunio o insubordinazione? Resta il dubbio

Mateo Musacchio si è davvero infortunato ieri sera durante Milan-Torino? A sollevare il dubbio è il Corriere della Sera, il quale non pare del tutto convinto dalla spiegazione di Stefano Pioli.

Mateo Musacchio, infortunio o insubordinazione? E’ questo il quesito che si pone il Corriere della Sera oggi in edicola. Malgrado la spiegazione di Stefano Pioli nell’immediato post partita, sembra non convinto del tutto il quotidiano.

Il effetti – si legge – pare che l’argentino si sia rifiutato di entrare facendo segno di un problema al polpaccio. Tutto parte da un Simon Kjaer dolorante per un problema a un flessore. Da lì Pioli si gira verso Musacchio che si stava già riscaldando. Ma quando il tecnico lo chiama nuovamente, quest’ultimo continua a corricchiare senza curarsene troppo. Poi le urla del tecnico e Musacchio che si tocca il polpaccio adducendo a un fastidio.

Il tecnico, visibilmente seccato, allora non ci pensa su due volte e chiama Matteo Gabbia che sarà protagonista di una grandissima partita. Intervenuto nel dopo gara, il 54enne emiliano ha sintetizzato il tutto così: “Musacchio non si è rifiutato di entrare, mi ha detto di aver avuto un problema al polpaccio. Ho effettuato quindi altre scelte, poi è ovvio che sia rimasto negli spogliatoi. Se non poteva giocare…”. Un episodio, tuttavia, che non convince proprio al 100%. Soprattutto considerando la delusione del sudamericano retrocesso in panchina.

Milan, allarme Calhanoglu: i tempi di recupero