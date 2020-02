Giudice Sportivo: Badelj squalificato, salta Fiorentina-Milan

Le decisioni del giudice sportivo in vista della prossima giornata di campionato. Un calciatore salterà Fiorentina-Milan di sabato.

Come di consueto, sono arrivate oggi le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo la 24.a giornata del campionato di Serie A.

Il giudice Gerardo Mastrandrea ha fermato per un turno ben undici calciatori, che salteranno per squalifica il prossimo turno di campionato.

Un assente anche in vista di Fiorentina-Milan, gara prevista per sabato sera allo stadio Artemio Franchi. Il centrocampista e vice-capitano viola Milan Badelj è stato fermato per un turno dopo l’espulsione subita nel match contro la Sampdoria.

L’ex Lazio e Amburgo dunque non sarà della partita. Possibile che il tecnico Iachini pensi a sostituirlo in mezzo al campo con uno tra Benassi e Pulgar.

Nessuno squalificato invece in casa Milan. I rossoneri difficilmente però potranno schierare la squadra tipo, visti i recenti infortuni occorsi a Kjaer, Musacchio e Calhanoglu.

