Sportmediaset – Simone Inzaghi, è corsa a tre: c’è anche il Milan

L’allenatore più apprezzato e chiacchierato del momento è certamente Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, in piena corsa scudetto, è sulla bocca di tutti.

Secondo Sportmediaset Inzaghi potrebbe fare un salto di qualità nella prossima stagione. E’ molto tentato di guidare la Lazio nella sua prima avventura in Champions League, ma sono ben tre le squadre che stanno sondando il terreno.

Tra queste ci sarebbe anche il Milan. La società di via Aldo Rossi si è messa da tempo a seguire il tecnico emiliano. Un profilo che piace, perché giovane ed in grado di trascinare una squadra come quella laziale nella lotta per lo Scudetto.

Ma il Milan è in buona compagnia. Oltre al club rossonero anche Barcellona e Juventus. I blaugrana cambieranno sicuramente guida tecnica in vista della prossima stagione. Anche la Juve, se non dovesse essere soddisfatta di Maurizio Sarri, potrebbe virare concretamente su Inzaghi.

Tante le possibilità dunque per il fratello di Super Pippo, che potrebbe dunque essere il secondo Inzaghi ad allenare il Milan dopo appunto l’esperienza 2014-2015 dell’ex centravanti rossonero.

