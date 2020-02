Milan, lesione muscolare per Kjaer. Lavoro personalizzato per Calhanoglu e Musacchio

Arrivano aggiornamenti interessanti sulla situazione degli infortunati in casa Milan. Secondo quanto trapelato da Milanello, notizie non positive per quanto riguarda le condizioni di Simon Kjaer.

Infatti, la risonanza ha confermato la presenza di una lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra. Da capire quanto tempo servirà al difensore centrale danese per tornare a completa disposizione di Stefano Pioli.

Invece Mateo Musacchio, Hakan Calhanoglu e Lucas Biglia hanno svolto un lavoro individualizzato sul campo oggi a Milanello. Lo staff spera che vi siano progressi importanti nei prossimi due giorni. Tra difesa e centrocampo il mister avrebbe bisogno di recuperare qualcuno in vista della delicata partita Fiorentina-Milan.

Purtroppo si registra anche l’infortunio di Alexis Saelemaekers: trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra. Domani verranno effettuati accertamenti e si capiranno meglio i tempi di recupero dell’esterno destra belga. Si spera che non sia nulla di grave.

