Il Milan crede nel valore di Matteo Gabbia e nei prossimi mesi ci sarà la trattativa per il rinnovo contrattuale. Il club rossonero vuole blindarlo e puntarci per il futuro.

Tra le note positive della vittoria del Milan contro il Torino c’è stato l’esordio di Matteo Gabbia in campionato. Buonissima la prestazione del 20enne difensore centrale nato a Busto Arsizio.

Entrato al posto dell’infortunato Simon Kjaer verso fine primo tempo, il ragazzo ha mostrato personalità e attenzione. Ha effettuato alcuni interventi difensivi con sicurezza. Non si è fatto intimorire da un attaccante spesso ostico da affrontare come Andrea Belotti.

Considerando che lo stesso Kjaer e Mateo Musacchio non sono al meglio fisicamente, non è escluso che Gabbia possa essere titolare sabato in Fiorentina-Milan. Buono il feeling con il capitano Alessio Romagnoli, che dopo il match contro il Torino gli ha fatto i complimenti per la sua prestazione.

Il 20enne difensore rossonero sta lavorando sodo a Milanello per farsi trovare pronto ad ogni evenienza. Intanto i colleghi di calciomercato.com confermano che nei prossimi mesi Gabbia rinnoverà il contratto con il Milan. La scadenza verrà allungata dal 2023 al 2024 con adeguamento dell’ingaggio.

Nel corso della sessione invernale del mercato c’è stata la possibilità di un trasferimento al Parma, che aveva offerto un prestito oneroso per assicurarselo, ma il club rossonero ha preferito tenersi il ragazzo. Una scelta giusta, anche perché in questo momento c’è un po’ di emergenza nella difesa di Stefano Pioli. E Gabbia può avere nuove chance di mettersi in luce.

