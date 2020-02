Rangnick, non solo Milan: anche il Manchester United ci pensa

Ralf Rangnick, spesso accostato al Milan, è finito da tempo nel mirino del Manchester United. I Red Devils pensano anche ad Antero Henrique per la carica di direttore tecnico.

Da settimane si parla del possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan. Nonostante la smentita di Paolo Maldini, proseguono i rumors che lo danno come probabile futuro allenatore rossonero.

Addirittura è stata ipotizzata una doppia carica, visto che il 61enne tedesco potrebbe persino diventare anche direttore sportivo. Uno scenario che in Serie A non si è mai visto e che ci sembra improbabile possa verificarsi al Milan, dove ci sono già dei dirigenti ad occuparsi del calciomercato. La figura dell’allenatore manager appartiene più al modello Premier League che forse Ivan Gazidis vorrebbe portare in Italia.

Forse, perché per adesso sull’arrivo di Rangnick ci sono solamente voci e c’è una smentita di Maldini. Ciò non esclude che l’attuale Head of Sport della Red Bull possa effettivamente approdare in Italia. Ormai siamo abituati a qualsiasi cosa nel mondo del calcio. Ad ogni modo, il Milan non sarebbe l’unico club interessato al manager tedesco.

Infatti, The Independent rivela che il Manchester United sta seriamente prendendo in considerazione Rangnick per il ruolo di direttore tecnico. L’alternativa è Antero Henrique, ex direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Probabilmente a uno di loro due toccherà il compito di rilanciare i Red Devils, un po’ in difficoltà dopo l’addio di Alex Ferguson.

