Milan-Torino, Romagnoli: “Vittoria preziosa. Complimenti a Gabbia”

Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Torino 1-0. Il capitano rossonero è contento dei 3 punti conquistati.

Queste le sue prime parole sul successo ottenuto a San Siro: “Vittoria preziosa e importante. Abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo continuare così, il campionato è lungo e ci sono tante partite. Non devono esserci cali, nel secondo tempo siamo un po’ calati. Importante rimanere compatti e portare a casa il risultato“.

Buona la prestazione di Romagnoli, che commenta così: “Ho fatto partite anche più belle di questa, ma quando si vince se ne parla meglio e quando si perde passano in secondo piano. L’importante è lavorare bene in settimana e poi farsi trovare sempre pronti“.

Il direttore sportivo Frederic Massara ha parlato di Europa League come obiettivo minimo. Il difensore originario di Anzio spiega. “Pensiamo partita dopo partita. Metteremo tutti noi stessi per arrivare fino in fondo“.

È entrato Matteo Gabbia al posto dell’infortunato Simon Kjaer ed è stato bravo. Romagnoli si complimenta col giovane difensore centrale del Milan: “Complimenti a lui, è un ragazzo giovane e se li merita. Lavora bene“.

Leggi anche -> Milan Torino 1-0, video gol e highlights: la sintesi della partita