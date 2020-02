Smalling: “Futuro? Non ci penso”. Milan alla finestra

Smalling è tra i profili accostati al Milan per rinnovare la difesa. Il reparto può essere stravolto: quale sarà il futuro di Musacchio, Gabbia e Kjaer?

Una nuova difesa per il Milan. Ad oggi sicuro della conferma sembra essere il solo Alessio Romagnoli. Il capitano lungo questa stagione, vissuta sempre in campo da titolare, ha giocato al fianco di tutti i centrali in rosa. La titolarità di Musacchio non sembrava essere in discussione ma l’arrivo di Kjaer ha cambiato le carte in tavola. Il danese si è preso il posto ma l’infortunio patito lunedì contro il Torino potrebbe nuovamente cambiare tutto. Ora è il turno di Matteo Gabbia, che si è ben comportato con i granata. A giugno si tireranno le somme e si cercherà di capire su quali centrali puntare ma un intervento sul mercato sembra davvero scontato e l’idea Smalling potrebbe prendere piede.

Una difesa da scoprire

Mateo Musacchio non ha digerito le ultime panchine e se la situazione non dovesse cambiare, un addio in estate non sarebbe da escludere. Kjaer, invece, si sta guadagnando il riscatto, che è di circa 2-3 milioni di euro, ma nulla è stato ancora deciso ufficialmente. Se Gabbia dovesse riuscire a sfruttare al meglio l’occasione potrebbe davvero cambiare tutto.

Il Milan è a caccia d’esperienza e in questi giorni è tornato prepotentemente il nome di Smalling. Il calciatore si sta ben comportando con la maglia della Roma; i giallorossi, però, non hanno ancora trovato un accordo con il Manchester United per il riscatto. I rossoneri potrebbero decidere di inserirsi e soffiare il calciatore alla concorrenza.

In merito al suo futuro, Smalling, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Gent, si è così espresso: “A essere onesti sto pensando solo alla partita e ai risultati. A Roma mi trovo a mio agio, la città così come i tifosi sono fantastici e il club mi ha accolto benissimo. Non voglio distrazioni…”

Il futuro di Smalling resta dunque tutto da scrivere, con il Milan che resta alla finestra in attesa di sviluppi.

Altro profilo, che fa sognare i tifosi, è quello di Thiago Silva. Il brasiliano non rinnoverà con il Psg e potrebbe decidere di tornare a vestire la maglia del Milan per chiudere la sua avventura europea.

