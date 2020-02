Allegri conferma: “A settembre torno ad allenare”

Il tecnico ex Juventus e Milan è tornato a parlare del suo futuro professionale. Probabile il suo rientro in panchina a breve.

Massimiliano Allegri non lascia dubbi: nella prossima stagione tornerà ad allenare e guiderà una squadra fin dall’inizio del campionato.

Il periodo ‘sabbatico’ di Allegri sta per terminare. L’ex allenatore della Juventus, dopo i titoli vinti in bianconero, ha scelto di lasciare la panchina dei campioni d’Italia e valutare, dopo un anno di riposo, altre avventure.

Lo stesso Allegri lo ha confermato oggi nell’intervista ai media francesi, in particolare a Agence France-Press. In particolare facendo riferimento all’ipotesi PSG: “Sono sicuro, a settembre tornerò ad allenare. Altrimenti mi abituerò a stare in vacanza. Ho voglia di ripartire. Il PSG? Non parlo del futuro perché non c’è nulla, ma soprattutto sarebbe irrispettoso nei confronti degli altri allenatori”.

Allegri tornerà nel 2020-2021, ma ancora non si sa alla guida di quale squadra. Molte le voci sul suo conto, anche quelle riguardanti un futuro al Milan. Un ritorno in rossonero al momento appare difficile, ma chissà che non cambi qualcosa nei meandri del club e vi sia la possibilità di iniziare un Allegri-bis.

