Fiorentina-Milan, probabili formazioni: ultime news

Pochi dubbi per Stefano Pioli in vista di Fiorentina-Milan. Il tecnico rilancia Calhanoglu, recuperato dall’infortunio. Ballottaggio in difesa.

Poco più di 24 ore al match del Milan contro la Fiorentina, che andrà in scena sabato sera alle 20.45 allo stadio Franchi di Firenze. Per l’occasione Stefano Pioli recupera una pedina importante come Hakan Calhanoglu. Il turco dopo i problemi accusati la scorsa settimana che non gli hanno permesso di giocare contro il Torino, lunedì scorso, è tornato ad allenarsi regolarmente ed è stato inserito nella lista dei convocati al pari di Mateo Musacchio, che ha smaltito il guaio al polpaccio.

L’ex Bayer Leverkusen, pedina fondamentale dello scacchiere di Pioli, tornerà così titolare nel 4-2-3-1 che ne esalta le caratteristiche. Il calciatore giocherà sulla trequarti, da perfetto dieci alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Nessun dubbio neanche sullo svedese, che guiderà ancora i suoi compagni. Sugli esterni ci saranno Rebic e Castillejo, due dei calciatori più in forma di questo Milan. I due mediani – non ci sono alternative visti gli infortuni di Krunic e Biglia – saranno Bennacer e Kessie.

Dubbio in difesa

Dietro nessun dubbio nella parte sinistra, con Theo Hernandez e Alessio Romagnoli intoccabili e pronti a dare il loro importante apporto. A destra gli unici veri dubbi con Gabbia favorito nell’affiancare il capitano al centro. Musacchio, ad oggi, è dietro così come Calabria. Il terzino scuola Milan, sembrava poter giocare la sua terza partita consecutiva ma nelle ultime ore Andrea Conti è passato in vantaggio. Un ballottaggio al quale, d’altronde, siamo abituati: è un’intera stagione, infatti, che si alternano i due. In porta, ovviamente, Gigio Donnarumma, pronto a difendere il record stagionale in Serie A di clean sheet.

Probabile formazione 4-2-3-1: Donnarumma; Conti (Calabria), Gabbia (Musacchio), Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

