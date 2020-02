Mirabelli: “Donnarumma? Ora voglio vedere…”

L’ex Ds Massimiliano Mirabelli parla di Donnarumma e del suo rinnovo. Il contratto del giovane portiere scade il prossimo 30 giugno 2021.

Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare di Milan ai microfoni di calciotoday.it. L’ex Direttore sportivo rossonero, che ha lavorato nel club durante l’era cinese, ha trattato diversi argomenti e tra i più interessanti quello legato al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore, come tutti ricorderete, prolungò dopo un’estenuante trattativa.

Oggi il contratto di Donnarumma torna di attualità visto l’accordo solo fino al 30 giugno 2021. A meno di un anno e mezzo dalla scadenza le parti non hanno ancora parlato dell’eventuale rinnovo. La situazione ovviamente preoccupa non poco i tifosi del Diavolo, che temono di perdere uno dei loro beniamini.

L’ex Ds va ovviamente fiero dell’impresa compiuta: “Abbiamo rinnovato il contratto di Donnarumma e con un agente come Raiola non è semplice – ammette Mirabelli – di questo ne ha beneficiato l’attuale società. Voglio vedere adesso se e come verrà prolungato il contratto del portiere”.

Nessuna novità

Non solo Massimiliano Mirabelli, tutti i tifosi del Milan sono in attesa di novità per capire se Donnarumma proseguirà o meno la sua avventura con i colori rossoneri. Senza obiettivi ben chiari e definiti appare alquanto complicato ma la volontà del portiere, legatissimo al Diavolo, potrebbe ovviamente fare la differenza.

Se non dovessero esserci i presupposti per continuare insieme, l’avventura di Donnarumma potrebbe finire la prossima estate, quando mancherà solo un anno dalla scadenza. Sono tantissime le squadre interessate al giovane portiere: in Italia occhio alla Juventus, nonostante il prolungamento di Szczesny, arrivato pochi giorni fa; all’estero Real Madrid e Psg non hanno mai mollato la presa su Donnarumma, che potrebbe essere valutato sui 50 milioni di euro.

