Fiorentina-Milan, Begovic: “La squadra sta bene, vogliamo vincere”

Nel pre-partita di Fiorentina-Milan sono arrivate le dichiarazioni di Asmir Begovic. Il portiere rossonero ha parlato ai microfoni del canale tematico Milan TV.

Queste le sue prime parole del bosniaco, arrivato durante l’ultima sessione invernale del calciomercato: «Mi sto sentendo bene qui, siamo in un buon momento e stasera c’è una grande sfida. Vogliamo avere un’altra gioia, il clima è molto positivo. Lavoriamo tanto, dobbiamo giocare al meglio per vincere la partita».

Begovic si accomoderà in panchina stasera a Firenze. Infatti, a partire dal primo minuto sarà ancora il titolarissimo Gianluigi Donnarumma. Finora l’ex Chelsea non ha ancora avuto modo di esordire con la maglia rossonera. Nell’ambiente di Milanello è molto apprezzato per il suo carattere, si è inserito bene nel gruppo e la sua esperienza è di aiuto sia a Gigio che al resto dei compagni.

