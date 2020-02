Fiorentina-Milan, formazioni ufficiali: Gabbia e Calhanoglu titolari

Stefano Pioli e Beppe Iachini hanno scelto le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan. Matteo Gabbia affiancherà Alessio Romagnoli, mentre Hakan Calhanoglu torna dal 1′.

Stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze si gioca Fiorentina-Milan, partita valida per la 25ª giornata del campionato Serie A 2019/2020. Una sfida assolutamente interessante tra due squadre reduci entrambe da una vittoria.

Per Stefano Pioli si tratta di un match speciale, considerando che ha indossato la maglia viola da giocatore e poi si è anche seduto sulla panchina della formazione toscana. Inoltre, ha un ottimo rapporto con il collega Giuseppe Iachini. In questo periodo sta facendo i conti con i problemi fisici di alcuni giocatori, ma per questa gara è riuscito a recuperare Mateo Musacchio e Hakan Calhanoglu. Assenti Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenković, Pezzella, Cáceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahović. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Igor, Ceccherini, Venuti, Terzić, Benassi, Agudelo, Sottil, Ghezzal, Cutrone. All.: Iachini.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Laxalt, Brescianini, Bonaventura, Paquetá, D. Maldini, R. Leão. All.: Pioli.

