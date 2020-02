Pulgar risponde a Rebic, Milan beffato dalla Fiorentina nel finale

Stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze si è giocata Fiorentina-Milan, partita valida per la 25^ giornata del campionato Serie A 2019/2020. Il risultato finale è di 1-1.

Al vantaggio rossonero di Ante Rebic ha replicato Erick Pulgar su calcio di rigore. La squadra di Stefano Pioli è stata in superiorità numerica per buona parte del secondo tempo per l’espulsione di Dalbert. Sicuramente il Diavolo ha tanti rimpianti per i 2 punti buttati oggi. Per come si era messa, con l’uomo in più, vincere era d’obbligo.

Serie A, Fiorentina-Milan: cronaca e risultato finale

Inizio di partita su buoni ritmi, ma non arrivano occasioni interessanti fino al 12′: percussione centrale di Milenkovic, che arriva al tiro e trova la parata di Donnarumma in due tempi. Poco prima ammonizione per Bennacer.

Al 13′ Chiesa recupera palla e serve un buon assist a Castrovilli, che dall’interno dell’area calcia alto nonostante la posizione invitante. Buon momento per la Fiorentina, per due volte pericolosa nel giro di due minuti. Al 17′ ghiotta occasione per il Milan: cross preciso di Castillejo per il taglio in area di Rebic, che a pochi metri dalla porta colpisce di testa non angolando e allora Dragowski respinge. Poteva fare decisamente meglio.

Al 21′ colpo di testa insidioso di Lirola deviato da Castrovilli, ma Donnarumma si fa trovare pronto. Poco dopo Dragowski è attento su un colpo di testa all’indietro di Pulgar che ha dato qualche brivido alla Fiorentina. Al 24′ ammonito Calhanoglu per fallo su Castrovilli, che sulla trequarti stava creando un pericolo per i rossoneri.

Poche emozioni in campo, nonostante l’intensità messa dalle due squadre. Al 32′ Bennacer prova la conclusione mancina da lontano, pallone altissimo. Al 34′ gol del Milan con Ibrahimovic, che prima ruba un pallone e poi sfruttando il suo strapotere fisico arriva davanti a Dragowski battendolo. L’emozione dura poco, l‘arbitro Calvarese annulla dopo aver ravvisato al VAR un tocco di braccio di Zlatan a inizio azione.

Al 44′ buona iniziativa di Castrovilli, che crossa verso l’area trovando il tiro di prima intenzione di Chiesa murato da Gabbia. Successivamente Duncan ci prova col sinistro da fuori area, palla altissima. Il primo tempo termina con il risultato di 0-0 dopo due minuti di recupero. Come gioco, atteggiamento e chance meglio i rossoneri.

Al 50′ interessante passaggio arretrato di Ibrahimovic dal fondo, velo di Kessie per la conclusione di Bennacer che termina alta. L’algerino da buonissima posizione si è ritrovato a tirare col destro, che non è il suo piede, e non ha inquadrato la porta. Al 52′ entra Begovic al posto di Donnarumma, che aveva problemi fisici già nel primo tempo. Gigio non ce la fa, allora entra il bosniaco arrivato nell’ultimo mercato invernale.

Al 53′ subito intervento di Begovic sul colpo di testa di Chiesa in area. L’ex Chelsea smanaccia bene il tentativo insidioso del talento viola. Al 55′ ottima iniziativa di Theo Hernandez sulla sinistra, pallone dentro per Rebic ma Pezzella è decisivo nella chiusura.

Al 56′ gol del Milan: Rebic sfrutta un errore di Caceres e calcia a botta sicura in area battendo Dragowski anche grazie a una deviazione. La Fiorentina prova a reagire: al 60′ Duncan ci prova dalla distanza, ma Begovic para facilmente. Sul ribaltamento di fronte ammonito Dalbert per fallo netto su Ibrahimovic poco fuori area. Successivamente Calvarese va al VAR e decide di espellere Dalbert perché si trattava di chiara occasione da gol.

Al 64′ sugli sviluppi di un calcio di punizione di Ibrahimovic il pallone arriva a Rebic, che prova nuovamente la conclusione in area ma Dragowski para. Al 68′ Iachini mette Cutrone per Castrovilli. Tre minuti dopo gol annullato a Castillejo per evidente fuorigioco. Al 73′ occasione clamorosa per la Fiorentina, che arriva al tiro in area con Vlahovic senza trovare la porta. Il diagonale del serbo finisce fuori alla sinistra di Begovic.

Pioli inserisce Gabbia per Musacchio. Iachini mette Igor per Lirola. Al 76′ ammonito Caceres, giustamente. All’80’ entra Saelemaekers per Castillejo. Nonostante la superiorità numerica, il Milan non riesce a chiudere la partita e lascia troppa iniziativa alla Fiorentina. All’83’ calcio di rigore conquistato dai viola per fallo di Romagnoli su Cutrone.

All’85’ Pulgar batte Begovic (che aveva intuito) dagli 11 metri. Viene ammonito Theo Hernandez poco dopo. Al 90′ Ibrahimovic murato sulla conclusione dal limite dell’area. Quattro minuti di recupero. Al 91′ miracolo di Begovic sulla conclusione ravvicinata di Caceres, poi Vlahovic non riesce a correggere in rete ma guadagna corner. Al 93′ Vlahovic ci prova su punizione, pallone alto. Al 94′ l’arbitro fischia ed è 1-1.

Leggi anche -> Infortunio Donnarumma, perché è uscito in Fiorentina-Milan