Milan, Conti: “Grande rammarico, ma non vogliamo fermarci” 

Fiorentina-Milan 1-1, c’è grande amarezza in casa rossonera per i due punti gettati ieri all’Artemio Franchi. Andrea Conti, titolare ieri in campo, ha mostrato la sua amarezza anche via Instagram.

Ecco il messaggio postato dall’esterno bergamasco: “Abbiamo sfiorato una vittoria che ci avrebbe portato ancora più su! Non vogliamo smettere di risalire la classifica ma resta comunque il rammarico per non aver portato a casa i tre punti”.

In effetti è enorme il rammarico per l’occasione sfumata. Qualora fosse effettivamente arrivato, il Diavolo avrebbe riscavalcato il Napoli occupando il 6° posto valevole l’Europa League. Sarebbe stato un risultato meritato per quanto visto in campo, almeno finché il Milan non ha ottenuto la superiorità numerica abbassando troppo la tensione.

L’episodio dubbio allo scadere poi ha fatto il resto, scatenando l’inevitabile rabbia di Stefano Pioli per un mancato controllo al VAR: “Il rigore non c’era, non ci sono dubbi. Romagnoli ha toccato la palla. Non capisco perché non si sia utilizzato il VAR. Comunque potevamo e dovevamo vincere”.

