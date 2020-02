Milan, avvistato in sede Michael Emenalo: incontro con Gazidis 

Milan, ora spunta anche il nome di Michael Emenalo per il futuro rossonero. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola l’ex dirigente di Chelsea e Monaco è stato avvistato in sede nelle ultime ore.

Michael Emenalo avvistato a Casa Milan. Lo riferisce La Repubblica oggi in edicola. Potrebbe così essere il dirigente nigeriano, ex Chelsea e Monaco, l’ultimissima new entry rossonera.

Il 54enne di Aba potrebbe dunque essere una pedina del Milan del futuro, dove non è escluso un addio di Paolo Maldini e Zvonimir Boban per diversità di vedute con la proprietà e di conseguenza con l’Ad Ivan Gazidis.

Come sottolinea il quotidiano, l’amministratore delegato del resto non ha convinto nel corso dell’intervista rilasciato ieri. Né sul fatto che non abbia contattato il tedesco Ralf Rangnick come futuro allenatore-manager rossonero, né sull’unità d’intenti con l’attuale direttore tecnico e il Chief Football Officer.

Gazidis – si legge – si fida piuttosto molto più dei consiglieri personali, tipo il suo braccio destro Hendrik Almstadt, che dei due attuali dirigenti al suo fianco. Situazione che ora più che mai starebbe particolarmente stretta al duo milanista.

Maldini, intanto, che ieri non ha perso occasione per bocciare nuovamente Rangnick: “Non l’ho mai contattato e secondo la mia visione non è adatto per il Milan”, ha ribadito a gran vode il Dt nel post partita di Firenze.

