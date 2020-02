Theo Hernandez: “Alziamoci più forti” | FOTO

Theo Hernandez interviene sui social e invita Ibrahimovic e tutto il mondo Milan a rialzare la testa dopo il pareggio di ieri sera contro la Fiorentina, che ne ha rallentato la corsa.

Un pareggio che allontana ancor di più il Milan dalla zona Champions League. I rossoneri escono con le ossa rotte da Firenze: il gol arrivato nei minuti finali e un arbitraggio negativo sono difficili da digerire ma i rossoneri hanno il dovere di rialzare la testa e di guardare avanti. L’obiettivo Europa League – da centrare assolutamente – resta infatti alla portata ma non ammette altri passi falsi.

Uno dei leader di questo Milan, sempre più punto di riferimento della squadra, Theo Hernandez, non molla e sui social invita Ibrahimovic, così come tutto il popolo rossonero, a guardare avanti: “Alziamoci più forte“, scrive su Twitter, taggando lo svedese.

