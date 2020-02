Milan, nel mirino il centrocampista Imran Louza

Imran Louza, giovane centrocampista del Nantes, è tra i talenti che il Milan sta prendendo in considerazione per il prossimo calciomercato estivo. Gli osservatori rossoneri lo valutano per il futuro.

Il Milan per il futuro pensa a creare il giusto mix tra giocatori giovani ed esperti. Puntare solamente su elementi di età bassa non è la giusta via e si è visto come l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic abbia dato una svolta a un gruppo che prima faticava tanto.

La società rossonera sta già valutando alcuni profili in vista del prossimo mercato estivo. Tra i giovani seguiti dagli osservatori c’è Imran Louza, centrocampista classe 1999 che milita nel Nantes. Sono i colleghi di calciomercato.com a rivelare l’interesse del Milan per il franco-marocchino.

In questa stagione il giocatore ha collezionato nel complesso 26 presenze, 4 gol e 3 assist. Louza ha un contratto fino a giugno 2024 con il Nantes, che sa di avere in squadra un talento di buone prospettive e cercherà di ricavare il più possibile da una eventuale cessione futura.

Il 20enne centrocampista è nato a Nantes e ha sempre militato nel club della città. L’esordio in prima squadra è avvenuto nel corso della stagione 2018/2019 e in questa è divenuto un titolare. Nel 4-2-3-1 di mister Christian Gourcuff gioca davanti alla difesa o anche da trequartista. Gli scout del Milan lo seguiranno nei prossimi mesi e valuteranno se fare in investimento o meno nel prossimo mercato estivo.

