Milan TV – Ibrahimovic ha preso il pallone di petto a Firenze

Zlatan Ibrahimovic si è visto annullare un gol in Fiorentina-Milan per un tocco di braccio, comunque involontario, ma un video del canale rossonero sembra smentirlo oggi.

Ha fatto molto discutere il gol annullato a Zlatan Ibrahimovic nel corso di Fiorentina-Milan. L’arbitro al VAR ha ravvisato un tocco di braccio dello svedese a inizio azione e dunque non ha convalidato la bella rete.

Pochi minuti fa su Milan TV, canale tematico rossonero, durante la trasmissione “L’Inferno del Lunedì” sono state mostrate immagini che evidenziano che l’ex Los Angeles Galaxy in realtà tocca il pallone con il petto. Dal video non è completamente chiaro se poi tocchi anche il braccio, però la palla sembra effettivamente finire sul petto.

L’involontarietà di Ibrahimovic è completa, considerando che la sfera gli arriva addosso e non è lui a cercarla. Il braccio è attaccato al corpo. Inoltre, va detto che in seguito a quel tocco Zlatan non si trova direttamente davanti al portiere della Fiorentina. Prima di entrare in area deve saltare due avversari e quindi quel presunto fallo non lo ha creato l’immediato presupposto per il gol. Ad ogni modo, ormai le cose sono andate come abbiamo visto. Ma il Milan ha il dovere di farsi sentire nelle sedi opportune.

