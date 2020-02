Sportmediaset – Milan-Genoa a porte chiuse opzione concreta

Milan-Genoa e Juventus-Inter potrebbero essere disputate con stadi vuoti nella prossima giornata del campionato Serie A. Nelle prossime ore la decisione ufficiale.

Allarme Coronavirus in Italia, dove tante attività sono state sospese a causa della diffusione di questo virus influenzale in alcune regioni. Stoppate anche le manifestazioni sportive in Lombardia, Piemonte e Veneto.

Nell’ultima giornata di Serie A sono state rinviate partite come Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. In vista del prossimo turno ci sono tanti dubbi. La FIGC ha chiesto al Governo di poter disputare le partite a porte chiuse, dunque con stati praticamente vuoti.

È in corso la riunione del Consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio a Roma. Si sta parlando proprio della prossima giornata di campionato. Match come Milan-Genoa e Juventus-Inter potrebbero essere disputati senza pubblico, in modo da evitare eventuali contagi di Coronavirus. Il calendario è molto intasato e dunque si punta a questo tipo di soluzione per far giocare comunque le partite.

In Serie B intendono valutare caso per caso, mentre in Serie C sono state rinviate le prossime due giornate dei gironi A e B. Nelle prossime ore ci sarà la conferenza stampa di Gabriele Gravina, presidente FIGC, per spiegare cosa è stato deciso.

